بلاسخارت عن السيستاني: دام صوته وحكمته إلهاما لنا جميعا

أربيل (كوردستان 24)- اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، عن تمنياتها بالشفاء للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

وذكرت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) في بيان اليوم الخميس: ان جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، تعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية الى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني.

واضافت: "دام صوته وحكمته إلهاماً لنا جميعاً".

وأعربت الولايات المتحدة عن سعادتها بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وخضع السيستاني اليوم لعملية جراحية على يد فريق طبي عراقي بعد كسر في عظم فخذه إثر التواء في الرجل اليسرى تعرض له الليلة الماضية.

وبعد ذلك، ذكر مصدر في المرجعية أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح.

ويتمتع السيستاني بنفوذ أسطوري بين الملايين من الشيعة في العراق والعالم وله سلطة رمزية من الصعب أن يتحداها ساسة العراق.

وناهز عمر السيستاني 90 عاماً وسبق له أن أجرى عملية جراحية في بريطانيا في السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية.

سوار احمد