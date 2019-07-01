کوردستان

برلمان كوردستان يقر حكومة ائتلافية برئاسة مسرور بارزاني

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
برلمان كوردستان يقر حكومة ائتلافية برئاسة مسرور بارزاني
برلمان كوردستان ينتخب مسرور بارزاني رئيساً جديداً للحكومة في إقليم كوردستان (صورة/ كوردستان 24)
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اربيل (كوردستان 24)- أقر برلمان اقليم كوردستان في جلسة عقدها اليوم الاربعاء حكومة ائتلافية وشاملة برئاسة مسرور بارزاني.

ومنح برلمان الإقليم ثقته لمسرور بارزاني بأغلبية الاصوات. وبعدها عرض رئيس الحكومة قائمة مرشحيه على النواب لتمريرهم.

وصوت البرلمان على كل الاسماء التي عرضها مسرور بارزاني لشغل الحقائب الوزارية الجديدة البالغة 21 وزارة فضلاً عن نائب لرئيس الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات.

وادى اعضاء الحكومة اليمين القانونية بمن فيهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وشاركت كل الاحزاب الرئيسية في تشكيل الحكومة فضلاً عن المجموعات الدينية والقومية الصغيرة التي حصلت بالفعل على عدة مناصب.

وضمت التشكيلة الجديدة وزيراً مسيحياً وآخر تركمانياً وقد اديا اليمين القانونية بلغة الأم.

كان مسرور بارزاني قدم قبل 48 ساعة من جلسة اليوم لائحة بأسماء مرشحيه الذين سيشغلون حقائب وزارية اشتملت في معظمها على اسماء جديدة.

وأرسل مسرور بارزاني قائمة مرشحيه الى البرلمان قبل يومين من انقضاء الموعد القانوني. وتم التكليف في 12 من الشهر الماضي.

فيما يلي اعضاء الحكومة الجديدة:

  • مسرور بارزاني رئيساً للحكومة (الحزب الديمقراطي).
  • قوباد طالباني نائباً لرئيس الحكومة (الاتحاد الوطني).
  • فرست احمد، وزيراً للعدل (الحزب الديمقراطي).
  • شورش اسماعيل عبدالله، وزيراً لشؤون البيشمركة (التغيير).
  • ريبر احمد خالد، وزيراً للداخلية (الحزب الديمقراطي).
  • آوات جناب نوري صالح، وزيراً للمالية والاقتصاد (التغيير).
  • سامان حسين برزنجي، وزيراً للصحة (الحزب الديمقراطي).
  • آلان حمه سعيد صالح محمد، وزيراً للتربية (الحزب الديمقراطي).
  • دانا عبد الكريم حمه صالح عبد الرحمن، وزيراً للإعمار والإسكان (التغيير).
  • ساسان عثمان عوني حبيب، وزيراً للبلديات والسياحة (الحزب الديمقراطي).
  • آرام محمد قادر أمين، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي (الاتحاد الوطني).
  • دارا رشيد محمود، وزيراً للتخطيط (الاتحاد الوطني).
  • كويستان محمد عبدالله معروف، وزيرةً للشؤون الاجتماعية (التغيير).
  • محمد سعيد علي، وزيراً للثقافة والشباب (الاتحاد الوطني).
  • عبد الله محمد احمد، وزيراً للشهداء والمؤنفلين (الحزب الاشتراكي).
  • بيكرد دلشاد شكر الله، وزيرةً للزراعة والموارد المائية (الاتحاد الوطني).
  • كمال مسلم سعيد قرني، وزيراً للتجارة والصناعة (التغيير).
  • آنو جوهر عبد المسيح عبدوكا، وزيراً للنقل والاتصالات (عن المسيحيين).
  • بيشتوان صادق عبد الله، وزيراً للاوقاف والشؤون الدينية (الحزب الديمقراطي).
  • كمال محمد صالح خليل، وزيراً للكهرباء (الحزب الديمقراطي).
  • خالد سلام سعيد شواني، وزيراً للاقليم (الاتحاد الوطني).
  • آيدن معروف سليم، وزيراً للاقليم (عن التركمان).
  • فالا فريد ابراهيم، وزيرةً للاقليم (الحزب الديمقراطي).
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