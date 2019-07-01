برلمان كوردستان يقر حكومة ائتلافية برئاسة مسرور بارزاني

اربيل (كوردستان 24)- أقر برلمان اقليم كوردستان في جلسة عقدها اليوم الاربعاء حكومة ائتلافية وشاملة برئاسة مسرور بارزاني.

ومنح برلمان الإقليم ثقته لمسرور بارزاني بأغلبية الاصوات. وبعدها عرض رئيس الحكومة قائمة مرشحيه على النواب لتمريرهم.

وصوت البرلمان على كل الاسماء التي عرضها مسرور بارزاني لشغل الحقائب الوزارية الجديدة البالغة 21 وزارة فضلاً عن نائب لرئيس الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات.

وادى اعضاء الحكومة اليمين القانونية بمن فيهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وشاركت كل الاحزاب الرئيسية في تشكيل الحكومة فضلاً عن المجموعات الدينية والقومية الصغيرة التي حصلت بالفعل على عدة مناصب.

وضمت التشكيلة الجديدة وزيراً مسيحياً وآخر تركمانياً وقد اديا اليمين القانونية بلغة الأم.

كان مسرور بارزاني قدم قبل 48 ساعة من جلسة اليوم لائحة بأسماء مرشحيه الذين سيشغلون حقائب وزارية اشتملت في معظمها على اسماء جديدة.

وأرسل مسرور بارزاني قائمة مرشحيه الى البرلمان قبل يومين من انقضاء الموعد القانوني. وتم التكليف في 12 من الشهر الماضي.

فيما يلي اعضاء الحكومة الجديدة: