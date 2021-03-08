إقليم كوردستان يعلن موقفه الرسمي من مبادرة الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين عن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعقد حوار وطني للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أربيل وبغداد.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "ادعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من اجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل إقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور".

وفي خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب بمناسبة اختتام زيارة البابا فرنسيس، دعا الكاظمي الاثنين إلى "حوار وطني عميق" للتوصل إلى اتفاق نهائي للعلاقة بين أربيل وبغداد.

وقال الكاظمي "أدعو الى حوار وطني حقيقي عميق، وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة جذرياً".