الخارجية العراقية: الناتو تعهد باحترام سيادتنا وسلامة أراضينا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تعهد باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه خلال أداء مهامه في البلاد.

وجاء ذلك في بيان للوزارة عقب اجتماع لمجلس الحلف (مقره بروكسل)، عقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وسفراء الدول الأعضاء الـ28، ودول شريكة هي أستراليا وفنلندا والسويد.

وذكرت الخارجية العراقية في البيان، ان الوزير فؤاد حسين قدم إيجازا افتراضيا خلال الجلسة، وركز خلاله على التعاون بين الحلف والعراق ومهمة بعثة الناتو التدريبية لدى بلاده.

ونقل البيان عن ستولتنبرغ قوله إن تواجد قوات الناتو في العراق جاء بناء على طلب الحكومة العراقية من أجل تقوية مؤسساته وقواته الأمنية لتتمكن من تحقيق الاستقرار في العراق، ومحاربة الإرهاب.

وأضاف أن بعثة الناتو ستواصل تنفيذ أنشطتها في مجال المشورة والتدريب وبناء القدرات، ضمن الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه، وبموافقة كاملة من الحكومة العراقية.

سوار احمد