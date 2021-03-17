وفد كوردستان يبدأ أحدث مفاوضاته مع بغداد بشأن موازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- وصل الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى بغداد مساء الثلاثاء، للبدء بأحدث محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021.

ومن المقرر أن يبدأ الوفد اجتماعاته اليوم مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي وباقي الكتل النيابية لرأب الصدع الحاصل بشأن حصة الإقليم من الموازنة.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جباري، إن اجتماعات الوفد ستتركز على مشروع قانون الموازنة وبما يضمن

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم قال في مؤتمر صحفي يوم أمس إن حصة إقليم كوردستان هي "المشكلة الأساسية" في تأخير إقرار الموازنة.

وأرسلت الحكومة الاتحادية مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان قبل ثلاثة أشهر.