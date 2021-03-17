سیاسة

بمناسبة اعياد نوروز .. التربية العراقية تعلن تعطيل الامتحانات يوم الاحد المقبل

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التربية العراقية تعلن عطلة بمناسبة أعياد نوروز
التربية العراقية تعلن عطلة بمناسبة أعياد نوروز
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أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة التربية  العراقية ان يوم الاحد الموافق 21 آذار عطلة رسمية ، وذلك بمناسبة احتفالات اعياد نوروز.

وذكرت الوزارة في بيان "يتوجب على الادارات المدرسية كافة اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية عند وضع الجداول الامتحانية وذلك احتفاءً بأعياد نوروز، هذا وتمنت الوزارة ان يعم الامن والسلام في ربوع بلدنا الحبيب وان يحقق طلبتنا الاعزاء التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية ".

يذكر ان امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة ستنطلق يوم السبت المصادف 20 من شهر آذار الجاري .

سوار أحمد

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