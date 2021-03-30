الإعلام الأمني يعلن العثور على منصات صواريخ استهدفت البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، ايوم الثلاثاء، العثور على منصات الصواريخ التي استهدفت قوات البيشمركة الليلة الماضية في منطقة واقعة بين محافظتي اربيل وكركوك.

وقالت الخلية في بيان ان "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على ست منصات حديدية في منطقة نبي آوه أسفل جبل عكاشة شمالي محافظة كركوك".

وتابعت "هذه المنصات استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لاطلاق ستة صواريخ نوع كراد باتجاه إقليم كوردستان العراق، حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين أربيل وكركوك".

وتعرضت قوات البيشمركة المتمركزة قرب بلدة آلتون كوبري (بردي) مساء امس الاثنين إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأقل.

وذكر القائد في البيشمركة نوري حمه سعيد، لكوردستان24 ان المنطقة التي تم اطلاق الصواريخ منها هي تحت سيطرة القوات العراقية وتبعد كيلو مترا واحدا عن مواقع تمركزها ويتوجب على القوات العراقية أن تكشف عن منفذي الهجوم وأن تبدأ تحقيقا بالتنسيق مع وزارة البيشمركة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

هذا وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً فورياً لتحديد موقع انطلاق الصواريخ صوب أربيل والجماعة التي تقف وراء الاعتداء، والذي يأتي بعد هجوم صاروخي نفذته الميليشيات واستهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي في منتصف الشهر الماضي وأسفر عن سقوط ضحايا.

سوار احمد