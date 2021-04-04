استهداف قاعدة بلد العسكرية بصاروخي كاتيوشا

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني ان صاروخين من نوع كاتيوشا، استهدفا اليوم الأحد قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الخلية في بيان انه "بالساعة 12:15 من يوم 4 نيسان الجاري، سقوط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأشار البيان إلى أن انطلاق صاروخين كان "من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى"، لافتاً إلى أن "هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية تضم أسراباً لطائرات مقاتلة عراقية".

ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني ان "صاروخين سقطا قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار".

ويأتي هذا الهجوم، قبل 3 أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن التي تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.

وفي منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، اُستُهدفت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بسبعة صواريخ سقط اثنان منها على مناطق محيطة بالقاعدة.

سوار احمد