كوردستان تسجل اكثر من الف اصابة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 1092 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 1092 اصابة جديدة، 263 منها في اربيل، و299 في السليمانية و425 في دهوك و3 في حلبجة و74 في كرميان و28 في رابرين.

وتماثلت 483 حالة للشفاء، 92 منها في اربيل و81 في السليمانية و289 في دهوك وحالة في حلبجة و19 في كرميان و1 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة، 2 منها في اربيل و1 في السليمانية و1 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ اجمالي الإصابات في الاقليم 129356 اصابة، شفي منها 112817، فيما توفي حتى الآن 3761 شخصا.

سوار احمد