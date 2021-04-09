وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره القطري وضع العراق وإيران

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن جرى خلاله "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة لا سيما في العراق وأفغانستان وإيران".

وجدد زير الخارجية القطري، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، شكر بلاده للولايات المتحدة على استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للفلسطينيين.