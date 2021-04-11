بينها حصة اقليم كوردستان.. وصول 50 الف من لقاح فايزر الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- تلقى العراق اليوم الأحد نحو 50 الف جرعة من لقاح فايز بيونتيك، وذلك مع تصاعد حملة التطعيم في البلاد، وفق ما افاد مسؤولون في وزارة الصحة.

وتلقت السلطات الصحية العراقية اليوم الاحد 49 الف جرعة من لقاح فايزر في مطار بغداد الدولي والذي سيوزع قريبا في جميع انحاء البلاد، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اسو حويزي، لكوردستان 24 إن كمية من اللقاح الألماني الأمريكي الذي تم التوصل إليه حديثاً في طريقه إلى إقليم كوردستان.

واضاف "خصص إقليم كوردستان ثمانية مراكز تطعيم للقاح" وهذه المراكز خاصة لأنها تتطلب درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال حويزي لكوردستان 24 "بمجرد وصول اللقاحات، في اليوم التالي، نقوم بتوزيعها على المواطنين".

ويأتي وصول اللقاحات بعد أن بدأت البلاد حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي في أوائل آذار/مارس.

وسجل العراق في الموجة الثانية من الوباء في الاونة الاخيرة حوالى 7 الاف اصابة جديدة يوميا، طبقا لإحصاءات رسمية نشرتها السلطات الصحية. وعلى الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، فإن الإصابات آخذة في الازدياد.

سوار احمد