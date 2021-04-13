نيجيرفان بارزاني وتولر يناقشان الحوار الاستراتيجي وزيارة رئيس الاقليم لبغداد

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان والسفير الامريكي في العراق ماثيو تولر، الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي، وزيارة رئيس الاقليم الى بغداد.

وجاء ذلك، يوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لتولر والوفد المرافق في اربيل.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي-الامريكي الذي جری الاسبوع الماضي بمشاركة ٳقليم كوردستان، ونوقش مستقبل العلاقات الامريكية العراقية في اطار هذا الحوار.

واكد الجانبان علی الرغبة المتبادلة من اجل تعزيز علاقات العراق وٳقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الامريكية علی اساس المصالح المشتركة.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام الامريكي في اربيل، جری الحديث عن زيارة نيجيرفان بارزاني لبغداد والتي استغرقت ثلاثة ايام ولقاءات واجتماعات مع الرئاسات والقيادات وكبار المسؤولين والاطراف والقوی السياسية العراقية، وكان الجانبان متفقين علی ضرورة التلاحم والتعاون بين كافة القوی السياسية والمكونات العراقية من اجل تجاوز مشاكل وازمات البلد والتوجه صوب مستقبل افضل للبلد.

و تحدث رئيس ٳقليم كوردستان والسفير الامريكي في العراق عن مصادقة قانون الميزانية في مجلس النواب واعتبراها خطوة ايجابية، وآملا ان تغدو هذه الخطوة فرصة وحافزا لتفاهم اكثر بين اربيل-بغداد وحل المشاكل الاخری بينهما علی اساس الدستور.

وكانت مستجدات وباء كورونا وعملية التلقيح ضد الفايروس، عملية الانتخابات القادمة للعراق واجراء الاستعدادات لها والظروف الراهنة للمنطقة عموما جوانب اخری من الاجتماع.

سوار احمد