مسرور بارزاني في ذكرى مذابح الأنفال: نعمل على ضمان حياة كريمة تليق بأسر الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 14 نيسان (أبريل) 2021، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال).

وفيما يلي نص البيان:

تحل علينا اليوم الذكرى الثالثة والثلاثين على بدء حملات الأنفال التي اقترفها النظام البعثي المباد وما نجم عنها من إبادة جماعية بحق شعب كوردستان، فأزهق فيها أرواح آلاف الأبرياء وغيّب آلافاً آخرين ودفنهم وهم أحياء، فيما دمر آلافاً من القرى والبلدات الآمنة والمساجد والمدارس وعشرات الكنائس، ولم تتوقف تلك المجازر عند هذا الحد، بل استهدفت المزارع والحدائق وحقول المزارعين لتحرق الأخضر واليابس سعياً لإنهاء جميع معالم الحياة في كوردستان. وفي هذه الذكرى الأليمة وسواها من جرائم النظام المنهار، نحيي بإجلال وإكبار ذكرى الشهداء وضحايا هذه الإبادة الجماعية.

إن حكومة إقليم كوردستان وفي الوقت الذي تطالب فيه بالتعويض المادي والمعنوي لأسر الضحايا، فإنها تعمل على تقديم أفضل الخدمات إلى عوائل ضحايا الأنفال وضمان توفير حياة كريمة تليق بها.

وآمل أن تكون هذه الذكرى حافزاً لتعزيز الوحدة الوطنية في الإقليم، وترسيخ روح المصالحة والأخوة والتعايش السلمي بين دول المنطقة كافة.

المجد لأرواح الشهداء الطاهرة ولضحايا الأنفال، ولتظل ذكراهم حية وخالدة في قلوبنا ووجداننا دائماً.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

14 نيسان (أبريل) 2021