صحة وبیئة

عدد ضحايا كورونا يتخطى 3 ملايين حالة وفاة حول العالم

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عدد ضحايا كورونا في العالم تخطى 3 ملايين وفاة - الصورة لفرانس 24
عدد ضحايا كورونا في العالم تخطى 3 ملايين وفاة - الصورة لفرانس 24
العالم كورونا الضحايا العالم

أربيل (كوردستان 24)- تخطى عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب وباء فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين حالة، حسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم "يقترب من الوصول إلى أعلى معدل إصابة بالفيروس على الإطلاق" تم تسجيله.

وسجلت الهند التي تعاني حاليا الموجة الثانية للوباء أكثر من 230 ألف حالة إصابة جديدة خلال يوم السبت فقط.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم منذ بداية الوباء ما يقرب من 140 مليون حالة إصابة، وفق ما افاد موقع "بي بي سي".

من جانبه حذر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن "عدد حالات الإصابة وعدد الوفيات يتزايدان بشكل سريع ومثير للقلق".

وأضاف أنه "على المستوى العالمي شهدنا تضاعف عدد حالات الإصابة الأسبوعية خلال الشهرين الماضيين فقط".

وحسب إحصاءات وكالة الأنباء الفرنسية، بلغ متوسط عدد الوفيات اليومي بسبب الوباء حول العالم 12 ألف حالة ورغم ذلك ربما لا تعكس البيانات الرسمية الأرقام الصحيحة لعدد الضحايا.

سوار احمد

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