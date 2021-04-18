مسرور بارزاني يعزي مصر بحادث قطار طوخ: نشاطركم أحزانكم

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد المصريين بحادث خروج قطار عن القضبان في رحلته من القاهرة إلى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية شرقي دلتا مصر.

وخرج القطار رقم 949 المميز، المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مما اسفر عن وفاة 11 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين.

وكتب مسرور بارزاني تغريدة في حسابه بموقع تويتر قائلاً "أشعر بحزن عميق بعد تلقي نبأ خروج قطار عن مساره بشكل مأساوي في مصر اليوم".

وتابع "أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وشعباً. نشاطركم أحزانكم في هذا الوقت العصيب".

أشعر بحزن عميق بعد تلقي نبأ خروج قطار عن مساره بشكل مأساوي في مصر اليوم. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وشعباً. نشاطركم أحزانكم في هذا الوقت العصيب. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) April 18, 2021

ويعد هذا الحادث هو ثالث حوادث القطارات التي تشهدها مصر في أقل من شهر. ففي الأسبوع الماضي تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.

وفي 26 آذار مارس الماضي شهدت مصر حادثا مأساويا آخر، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج بصعيد مصر مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل ومصاب.