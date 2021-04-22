الأمم المتحدة تعلن تسلم سوريا أول دفعة من لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلن مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كورونا، من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وافاد بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات "جافي" إن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب" وستساعد العاملين في القطاع الصحي "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

ووفق البيان، فقد "تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي".، وفق ما ذكر "روسيا اليوم".

وذكر البيان أنه "من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

سوار احمد