الرئيس بارزاني والقنصل الياباني في اربيل يتباحثان آخر المستجدات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني والقنصل الياباني في اربيل، آراكاوا ميكيهيرو اخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك اليوم الخميس، خلال استقبال الرئيس بارزاني لميكيهيرو والوفد المرافق في اربيل.

خلال اللقاء عبر القنصل الياباني عن رغبة بلاده في تعزيز وتطوير العلاقات بين اقليم كوردستان واليابان في مختلف المجالات.

من جانبه هنأ الرئيس بارزاني القنصل الياباني ببدء استلامه لمهامه كقنصل في اربيل، معبرا في الوقت نفسه عن رغبة اقليم كوردستان بتطوير العلاقات مع اليابان.

وتباحث الجانبان اخر المستجدا السياسية في اقليم كوردستان والعراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

سوار احمد