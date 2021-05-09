مسرور بارزاني لشعب كوردستان: ماضون بالإصلاح والمستقبل سيكون أفضل على كافة الاصعدة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الحكومة ماضية في عملية الإصلاح، مشيرا الى ان مستقبل شعب الاقليم سيكون افضل على كافة الاصعدة.

وجاء ذلك اليوم الأحد، في كلمة لمسرور بارزاني خلال افتتاحه مشروع تلفريك جبل زاوا في مدينة دهوك.

وتلفريك جبل زاوا مشروع سياحي يمتد بطول 3300 مترا وعلى ارتفاع 500 مترا. ومؤلف من 26 كابينة ويوفر هذا المشروع عشرات فرص العمل الجديدة لسكان المنطقة وتم المشروع بتكلفة 30 مليون دولار.

وقال مسرور بارزاني في كلمته "ان برنامج حكومتنا قائم على أمرين رئيسيين: اولهما تقوية الاقتصاد عبر تطوير المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والثاني المضي بعملية الإصلاح".

واشار مسرور بارزاني ان تطوير البنية التحتية والاقتصاد من شأنه أن ينوع مصادر الدخل ويحرر الاقليم من الاعتماد على وارد وحيد وهو النفط، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة العمل لتطوير المشاريع الاقتصادية على كافة الاصعدة.

وخاطب رئيس الحكومة شعب كوردستان قائلا: "سنمضي في عملية الإصلاح بدعمكم ومساندتكم، لقد كان عاما صعبا بسبب تفشي جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط وهذا اثر بشكل سلبي على معيشة المواطنين لكن شعب اقليم كوردستان عموما صمد وتحمل الصعوبات".

واضاف مسرور بارزاني "تأكدوا انه في المستقبل سيكون وضع كوردستان افضل وسننعم باقتصاد افضل لذلك نحتاج لتكاتفكم ودعمكم ونسعى لإرساء دعائم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي لحماية كرامة مواطني الاقليم وتحسين حياتهم".

وتعهد رئيس اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة بتطوير واستئناف المشروعات الاقتصادية في كافة محافظات الاقليم ومشروع جبل زاوا هو من اكبر المشاريع في محافظة دهوك.

وجبل زاوا منطقة سياحية في دهوك، تقع في مرتفع شاهق في المدينة وتتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر خلابة، حيث يقوم المواطنون والسياح بزيارتها والاستمتاع بطبيعتها.

سوار احمد