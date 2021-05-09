الكاظمي: العلاقة بين بغداد وأربيل في عصرها الذهبي وسنقدم مقترحاً بشأن "المتنازع عليها"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد إن العلاقة بين بغداد وأربيل "في عصرها الذهبي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حكومته ستقدم مقترحاً إلى إقليم كوردستان لحل أزمة "الفراغ الأمني" الذي يستغله تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال الكاظمي في مقابلة مع عدد الصحفيين بثها التلفزيون الرسمي "نحتاج إلى تأسيس للثقة بين الكورد والعرب لحل أزمة المناطق المتنازع عليها".

وأضاف أنه عمل مع القيادات الكوردستانية على تفكيك سوء الفهم بين بغداد وأربيل، لافتاً إلى أن "هناك وفداً سيتوجه الأسبوع الحالي إلى الإقليم لحل أزمة المناطق المتنازع عليها" في إشارة إلى الفراغ الأمني.

وتابع "سنعالج أزمة المناطق المتنازع عليها بمقترح ستقدمه بغداد إلى أربيل.. لدينا مناطق متنازع عليها في عموم العراق وتحتاج الى وضع سياسي مستقر".

وتطرق الكاظمي إلى ملف المستحقات المالية لإقليم كوردستان، وقال إنها ستصل قريباً، معتبراً أن "العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي بسبب حجم الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وقال إن تصرفات حزب العمال الكوردستاني غير مقبولة و"تهدد إقليم كوردستان وتركيا".