الحكومة ترسل تقريرها بشأن الإصلاح الضريبي الى برلمان اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، ان حكومة الاقليم ارسلت التقرير الخاص بالإصلاح الضريبي الى البرلمان.

وذكرت الدائرة انه تم ارسال التقرير الى برلمان كوردستان وانه يحتوي عددا من الآليات الجديدة والاجراءات القانونية والإدارية في التعامل الضريبي مع الشركات النفطية، مشيرة الى ان من شأن هذه الاجراءات منع التهرب الضريبي وتنظيم الضرائب.

وبحسب الدائرة فقد فرض مجلس الوزراء ضريبة الدخل على المنتوجات النفطية والمحروقات والمواد الكيمياوية الخاصة بانتاج النفط ومخلفات المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ في 5/ 3 / 2021 وهي ضريبة 70 بالمئة من القيمة اثناء الاستيراد و40 بالمئة اثناء التصدير.

كما انه وبحسب التقرير فإن يجب عدم تسيير اي معاملة نفطية او غازية لشركة، ان لم تقم بتسوية موقفها الضريبي، وتدقيق مبلغ الضريبة المقدرة من قبل وزارة الثروات الطبيعية.

ويفرض التقرير ان تقوم كافة الشركات الموردة بالتسجيل لدى وزارة الثروات الطبيعية والمديرية العامة لتسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة في حكومة الاقليم.

ودخل استيفاء الضرائب حيز التنفيذ بدءا من 17 من شهر كانون الثاني لعام 2021.

سوار احمد