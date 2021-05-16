عراقيون ينظمون احتجاجات مناهضة لإسرائيل بعد دعوة من رجال الدين

أربيل (كوردستان 24)- احتشدت حشود هتفت في عدة مدن عراقية السبت وأحرق بعضها العلمين الإسرائيلي والأمريكي احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وردد آلاف المتظاهرين شعارات معادية لإسرائيل ورفعوا لافتات كتب عليها "الموت لإسرائيل.. الموت لأمريكا" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

ونظمت المسيرات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعماء آخرون من الفصائل التابعة للحشد الشعبي في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل مزيداً من الضربات الجوية على غزة. وأطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على تل أبيب ومدن أخرى في أسوأ تصعيد بالمنطقة منذ 2014.

وتعهد الصدر، الذي لديه ملايين من الأتباع في العراق ويقود جماعة سرايا السلام المنخرطة أسمياً في الحشد الشعبي، بدعم الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة.

كانت التجمعات العامة الجماعية نادرة في العراق منذ أن سحقت قوات الأمن والميليشيات الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي ووسط حظر تجول منتظم لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وأعلنت الحكومة حظر تجول لمدة 10 أيام خلال عطلة عيد الفطر بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ثم تم رفع حظر التجول جزئياً قبل يوم من المظاهرات المناوئة لإسرائيل.

وانضم زعماء سياسيون متحالفون مع فصائل مدعومة من إيران وغير متحالفين معها إلى دعوة العراقيين للنزول إلى الشوارع في عرض نادر للوحدة من قبل الفصائل الشيعية المتنافسة على السلطة وبعض القادة السنة، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر.

وينظر الصدر والجماعات المدعومة من إيران إلى إسرائيل والولايات المتحدة على أنهما عدوان ويعارضان بشدة إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل كما فعلت بعض الدول العربية.