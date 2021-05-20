أسعار النّفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع

أربيل (كوردستان 24)- هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بفعل القلق من أن زيادة سريعة في الإصابات بكورونا في آسيا ستؤثر سلبا على الطلب على الخام.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بمخاوف التضخم في الولايات المتحدة التي تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لإبطاء النمو الاقتصادي من خلال زيادات في أسعار الفائدة.

وأشار متعاملون إلى شائعات بأن محادثات حول برنامج إيران النووي تحقق تقدما وهو ما قد يعزز الإمدادات العالمية من الخام ويضغط على الأسعار.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.05 دولار، أو ثلاثة بالمئة، لتسجل عند التسوية 66.66 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.13 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 63.36 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هوى الخام الأمريكي بأكثر من خمسة في المئة.

وذلك هو أدنى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 27 أبريل الماضي وفق ما افادت وكالة "رويترز".

ويقول محللون إن إيران قد تقدم حوالي مليون إلى مليوني برميل يوميا في إمدادات نفط إضافية إذا توصلت لاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأثرت تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يرفع أسعار الفائدة على توقعات النمو الاقتصادي، ودفعت مستثمرين إلى تقليل انكشافهم على النفط وسلع أولية أخرى.