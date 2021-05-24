"تربية كوردستان" تحدد موعد الامتحانات النهائية وتؤكد: الوضع الدراسي جيد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التربية في إقليم كوردستان الاثنين إن الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية ستبدأ الشهر المقبل، وأشارت إلى أن الوضع الدراسي لغاية الآن "جيد" منذ أن أُعيد استئناف العملية التعليمية حضورياً قبل نحو أسبوعين.

وفي منتصف الشهر الجاري، توجه مليون و700 ألف طالب وطالبة و170 ألف تدريسي ومعلم وكادر تربوي إلى المدارس بنظام التناوب على أن تداوم كل مرحلة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك بعد إيقاف وتعليق متكرر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد لكوردستان 24، إن "الوضع الدراسي جيد بشكل عام" منذ استئناف الدوام الحضوري في المدارس الحكومية والخاصة في 16 من الشهر الجاري، ولفت إلى أن وزارته تعمل على توفير أجهزة التبريد للمدارس مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعندما سُئل عن موعد الامتحانات للمراحل غير المنتهية والصف التاسع، قال حمه سعيد "ستبدأ الامتحانات اعتباراً من 22 من الشهر المقبل".

وأضاف أن امتحانات طلبة الصف التاسع الثانوي (الثالث المتوسط) ستجرى هذا العام في المدارس وبحضور كوادرهم التدريسية.

وسبق أن تم تخيير أولياء الأمور ما بين إرسال أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في المدارس أو الاستمرار بالتعليم الإلكتروني على أن يوقعوا تعهداً في الأسبوع الأول يلزمهم بالامتثال للتعليم الإلكتروني.

ومع الانخفاض الملحوظ بمعدل إصابات كورونا، فتحت المدارس أبوابها من الصف الأول حتى الحادي عشر (الخامس الإعدادي) في عموم محافظات الإقليم.

ولطالما حثت وزارة التربية جميع المدارس على الالتزام بالإرشادات الصحية ولا سيما التباعد البدني وارتداء الكمامات لمنع تفشي الفيروس بين الطلبة والتلاميذ والطواقم التدريسية.

وبحسب إحصاءات اتحاد معلمي كوردستان فقد أصيب نحو ألفي معلم بفيروس كورونا، توفي منهم نحو 50 معلماً منذ تفشي الوباء.

كما تم تسجيل العديد من الإصابات بين صفوف الطلبة والتلاميذ.

ولغاية الآن، سجل إقليم كوردستان 165 ألفاً و458 إصابة، منها 4221 حالة وفاة، فضلاً عن 149 ألفاً و838 حالة تعاف في عموم الإقليم.