"عن بعد".. إقليم كوردستان يستأنف الدوام المدرسي ويقرره إلزامياً

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة التربية في إقليم كوردستان الاثنين، استئناف دوام المدارس الحكومية والأهلية والمعاهد التابعة لها بداية من الأسبوع المقبل.

وسبق أن علق إقليم كوردستان الدوام المدرسي الصفي مراراً ضمن جملة واسعة من التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية في بيان إن الدوام المدرسي سيكون إلزامياً، لكنه سيكون عن بعد (أون لاين)، بينما يقتصر حضور التلاميذ والطلبة على الامتحانات الفصلية مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

كذلك ألزمت التربية، إدارات المدارس برفع تقارير أسبوعية لمديريات التربية حول الوضع الوبائي لمدارسهم، والالتزام بالدوام الحضوري بالنسبة للإدارات كل اثنين وأربعاء.

وذكر البيان، أنه سيتم تشكيل لجان على مستوى المديريات العامة ومديريات التربية لمراقبة الدوام وفق نظام (الأون لاين) في المدارس كافة.

وتقرر أن يتم استئناف الدوام في 17 من الشهر الجاري.