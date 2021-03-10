إقليم كوردستان يقرر إغلاق المدارس بعد قفزة بإصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان الأربعاء عن تعليق الدوام المدرسي إلى ما بعد عطلة عيد نوروز، وذلك في إطار قيود جديدة بعد قفزة بإصابات كورونا.

وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا لتقييم الوضع الصحي والموقف الوبائي العام في الإقليم. ولا يشمل القرار الصف الثاني عشر (السادس الإعدادي).

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، إن المدارس الحكومية وغير الحكومية من الصف الأول الى الصف الحادي عشر ستغلق اعتباراً من الغد وحتى الرابع والعشرين من هذا العام بعد انتهاء عطلة رأس السنة الكوردية.

وأشار عادل إلى أن هذا القرار اُتخذ بناء على تقييم وزارة الصحة للوضع الوبائي الراهن، والذي أظهر زيادة في تفشي الفيروس وسط مخاوف من وصوله إلى معدلات خطيرة.

وعن المدارس التي لم تُجر الامتحانات، أكد عادل أنها ستؤجل وستُدرج مع قرار الإغلاق، مبيناً أن الجامعات والمعاهد ستواصل الدراسة.

وقال عادل إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستضع جدولاً خاصاً للدوام في الجامعات والمعاهد بالنسبة للطلبة والكوادر التدريسية.

كما ذكر المتحدث باسم الحكومة أن الاجتماع أكد على ضرورة ارتداء الكمامات وتشديد الإجراءات الوقائية وحظر تدخين الشيشة (النرجيلة) في المقاهي.

وتابع قائلاً "على كل مواطن يأتي من خارج الإقليم إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من دخوله إلى الإقليم"، كما حذر شركات السياحة من مخالفة التعليمات الصحية.

وحول إمكانية فرض حظر تجول، قال عادل "حتى هذه اللحظة لا توجد قرارات بهذا الصدد، ولكن قبل عطلة نوروز سيكون هناك اجتماع آخر، وحينها سنناقش الأمر على ضوء الوضع الوبائي".

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان أعلنت عن أربع وفيات و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 111516 حالة منها 3546 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في الإقليم.