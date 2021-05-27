زيدان "حسم أمره" وقرر الرحيل عن ريال مدريد

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة "إس" الإسبانية المقربة من أسوار النادي الملكي، أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قد حسم أمره وقرر مغادرة نادي ريال مدريد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة بها أن زيدان قد أبلغ إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بقراره، كما أبلغ لاعبي الفريق أنه لن يستمر معهم في الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة فإن زين الدين زيدان كان طلب عقب مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني أمام فياريال، والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2-1، من فلورنتينو بيريز، منحه فرصة للتفكير في مستقبله لبضعة أيام، ولكنه قرر أمس الأربعاء الرحيل بشكل نهائي.

من جانب آخر، أشارت تقارير إعلامية إيطالية أن زيدان قد أضحى قريبا جداً من تدريب فريق يوفنتوس وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القادمة، فيما تحدثت تقارير أخرى أن مدرب "السيدة العجوز" السابق، ماسيميليانو أليغري، ينتظر عرضا من ريال مدريد الإسباني من أجل تولي تدريب الفريق وفق ما ذكر موقع "الحرة".