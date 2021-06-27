بغداد تحتضن قمة ثلاثية بين العراق ومصر والاردن

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 شفان جباري ان العاصمة العراقية بغداد، تحتضن اليوم الأحد، قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن.

وقال جباري ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل الى بغداد وان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيصل بعد قليل لتنطلق قمة بين الدول الثلاث تبحث جميع المجالات الأمنية والثقافية والعسكرية.

وأكدت جامعة الدول العربية أن القمة الثلاثية التي ستعقد يوم الأحد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.

والقمة المرتقبة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان/أبريل، وحادث تصادم قطارين في مصر في 26 آذار/مارس، وهي الثانية من نوعها إذ انعقدت أول قمة في شهر آب/أغسطس الماضي في العاصمة الأردنية عمان، حيث أبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

سوار احمد