غارات ليلية تركية على "مواقع عُمالية" تقطع الكهرباء وتُغرق قرى في الظلام

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية السبت بتعرض خطوط نقل الكهرباء إلى أضرار بالغة بعد غارات تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في محيط جبل قنديل الواقع بإقليم كوردستان على الحدود مع تركيا.

وشُنت الغارات التركية في وقت متأخر من الليل الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء مما أغرق الكثير من القرى بالظلام في قرى عديدة من أربيل ودهوك.

وقالت المصادر المحلية لكوردستان 24، إن طائرات تركية حربية أغارت الليلة الماضية على عدد من مواقع حزب العمال الكوردستاني في قنديل مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن قرى زاركلي وبوكريسكان وليوزة في حدود بلدة ورتي الى الشمال الشرقي من أربيل.

وبحسب مراسل كوردستان 24 فإن القصف التركي على معاقل حزب العمال الكوردستاني ألحق أضراراً بالطرق الرئيسية وأثار الهلع والرعب والقلق بين السكان المحليين.

هذا وأكدت وزارة الكهرباء بإقليم كوردستان انقطاع إمدادات الطاقة في المنطقة بعدما تضررت شبكات الكهرباء بسبب قصف الليلة الماضية.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في دهوك السبت عن إخلاء 17 قرية إضافية من سكانها بسبب احتدام المعارك بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وتسبب القتال الدائر بين حزب العمال والجيش التركي، في المناطق الحدودية بمحافظة دهوك، بإخلاء ما لا يقل عن 200 قرية وخسائر مالية تقدر بنحو بمليارات الدنانير.

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ووضعت المعارك الطاحنة المزيد من القرى في دائرة الخطر مع إلحاق أضرار يومية بالممتلكات العامة وكذلك ممتلكات السكان المحليين وبمزارعهم وحقولهم الزراعية وماشيتهم.

وسبق أن اتهمت حكومة إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني بالتمترس في القرى وتحويل سكانها إلى دروع بشرية خلال المعارك مع تركيا.

ولم يستجب حزب العمال الكوردستاني للدعوات الحكومية المتكررة من قبل أربيل وبغداد لإخلاء القرى ومغادرة أراضي إقليم كوردستان.

شارك بالتغطية آراس أمين