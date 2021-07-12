شوارع غارقة وطرق مغلقة.. أعنف عاصفة تشل الحياة في بكين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصينية الاثنين إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق العديد من المدارس والمواقع السياحية بسبب عاصفة ترافقها أمطار غزيرة.

ودعت السلطات المحلية جميع المواطنين إلى البقاء في المنازل في وقت تتعرض فيه العاصمة الصينية إلى أعنف عاصفة هذا العام.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تساقط ما يصل إلى 100 ملم من الأمطار خلال اليوم في بعض الأماكن، وحذرت من "عواصف مطرية عنيفة" وصواعق برق اعتباراً من ليل الأحد حتى مساء الإثنين في بكين ومناطق مجاورة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بتسجيل انزلاق تربة في إحدى المناطق الشمالية بالعاصمة، فيما عرقلت غزارة المطر الجهود لفتح الطريق.

هذا واجتاحت العواصف المطرية مدينة تيانجين المجاورة، فيما حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من فيضان 14 نهراً.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.