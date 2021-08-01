إيران تنفي ضلوعها في تفجير السفينة الإسرائيلية قبالة عمان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الأحد 1 آب (أغسطس) 2021 إن إيران ليست ضالعة في هجوم على ناقلة للمنتجات البترولية تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عُمان،

في إشارة إلى حادث وقع الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل شخصين اثنين واتهمت إسرائيل ايران بالمسؤولية عن الحادث. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أن “إيران لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي”.

وفي وقت سابق قالت مصادر أمريكية وأوروبية مطلعة على تقارير المخابرات" إن إيران هي المشتبه الرئيسي في الحادث الذي قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن طائرة مسيرة نفذته فيما يبدو لكنه شدد على أن الحكومتين تبحثان عن أدلة قطعية".

يذكران الحادث أدى إلى مقتل بريطاني وروماني يوم الخميس عندما تعرضت الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.