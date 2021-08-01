رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 1 آب (أغسطس) 2021، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث الذي يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، أثنى رئيس الحكومة على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

هذا ووجّه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق شكره وتقديره للمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها وعلى ما قدمته من تسهيلات لعمل بعثة الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإقليم كوردستان.

كذلك تطرق الجانبان إلى الوضع العام في العراق، ولا سيما الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.