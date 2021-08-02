سیاسة

مظلوم عبدي: فخورون بهويتنا السورية ونريد حل خلافاتنا مع دمشق

"إن التصريحات العدائية التي تصدر من النظام السوري لا تخدم أحداً"
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خلال الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية - تصوير: محمد حسن
خلال الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية - تصوير: محمد حسن
سوریا سوريا الهوية السورية مظلوم عبدي

أربيل (كوردستان 24)- عبّر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن فخره بالانتماء إلى "الهوية السورية الجامعة"، وأبدى تأييده للتوصل إلى "اتفاق سياسي" مع دمشق.

وفي كلمة له خلال الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة، قال عبدي إن "قوات سوريا الديمقراطية فخورة بهويتها السورية الجامعة".

وأضاف عبدي أن الإدارة الذاتية التي تحكم شمال وشرق سوريا تؤيد "الحوار السوري - السوري وحل الخلافات مع الحكومة المركزية في دمشق".

وانتقد التصريحات الصادرة من الحكومة السورية، وقال "إن التصريحات العدائية التي تصدر من النظام السوري لا تخدم أحداً".

 

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