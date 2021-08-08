ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض سعر الذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد، بشكل طفيف فيما انخفضت اسعار الذهب في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 175500 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد 2080 ديناراً



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار