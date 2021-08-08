اقتصاد

ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض سعر الذهب في اسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان أسعار الذهب أسعار الدولار اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد، بشكل طفيف فيما انخفضت اسعار الذهب في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان


100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 175500 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد 2080 ديناراً


أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف