ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض سعر الذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد، بشكل طفيف فيما انخفضت اسعار الذهب في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 175500 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد 2080 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار