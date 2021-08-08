سیاسة

الرئيس بارزاني يعزّي بوفاة البروفيسور كنياز إبراهيم ميرزوييف

الراحل خدم العديد من الكورد في العلوم والأدب.
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان الرئيس مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني مساء الأحد برقية تعزية في وفاة رئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق البروفيسور كنياز إبراهيم ميرزوييف.

وقال الرئيس بارزاني "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ رحيل الأكاديمي الكوردي ورئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق كنياز إبراهيم ميرزوييف".

وأضاف أن البروفيسور الراحل كان شخصية وطنية كوردية كازاخية، وقد لعب دوراً مهماً في تعزيز الجالية الكوردية وتوحيدها في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشار إلى أن الراحل خدم العديد من الكورد في العلوم والأدب.

واختتم الرئيس بارزاني برقيته قائلاً "أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الأستاذ كنياز إبراهيم ميرزوييف، وأعضاء اتحاد الجمعيات الكوردية السوفييت الذين يعيشون في كازاخستان، وأشاطركم الأحزان، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

 

 

 

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