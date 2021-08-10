انخفاض أسعار الدولار في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء، انخفاضا أمام العملة المحلية كما هو الحال بالنسبة لأسعار الذهب وذلك في عموم إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
أسعار الذهب في إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار