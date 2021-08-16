الرئيس بارزاني: أسباب ظهور الإرهاب لا تزال قائمة والانتخابات قد تكون مخرجا لتجديد العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني يوم الأثنين في رسالة تهنئة، إن الأسباب التي أدت إلى ظهور الإرهاب لا تزال قائمة في العراق مشيرا في الوقت نفسه الى أن الانتخابات قد تكون مخرجا لتجديد العملية السياسية.

وجاءت رسالة التهنئة لكوادر وأعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي، وإلى عوائل الشهداء الأحرار والبيشمركه الأبطال وشعب كوردستان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وجاء في نص الرسالة "بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع كوادر وأعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي، كما أبارك هذه المناسبة لعوائل الشهداء الأحرار والبيشمركه الأبطال وعموم شرائح ومكونات شعب كوردستان، وأتمنى لهم الشموخ والهناء."

وتابع "لقد كان تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 16/ آب/ 1946، ضرورة تاريخية لمواصلة نضال وصمود شعب كوردستان في تلك الفترة الصعبة التي كان يحاول فيها أعداء ومحتلي كوردستان بكل طاقاتهم كبت ثورة وإنتفاضة الشعب الكوردي. كما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ بداية تأسيسه والى يومنا هذا أداةً لتحقيق الأهداف الديمقراطية والوطنية والقومية لشعب كوردستان، كما كان في الوقت ذاته وبجانب القوى الكوردستانية المناضلة والوطنية الأخرى وفي كافة المراحل، أداةً للدفاع عن حقوق وهوية شعب كوردستان ".

واضاف ان "نضال الحزب الديمقراطي الكوردستاني عامل مهم ومؤثر في تأريخ نضال وصمود شعب كوردستان الملىء بالصعود والخمود، والحزب الديمقراطي الكوردستاني شريك رئيسي في تحقيق الإنتصارات والمكاسب، كما تحمل المسؤولية بإستمرار في المراحل الصعبة والقاسية، وفي جميعها كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أداة بيد شعب كوردستان لضمان حقوقه ومكتسباته وتعزيز التعددية والتآخي والتعايش، وحافظ على دوره الريادي في كافة المجالات السياسية في كوردستان".

واشار الرئيس بارزاني إلى أن تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان مبعثاً للأمل والنهوض في الأجزاء الأخرى من كوردستان، كما كان بداية جديدة لمرحلة جديدة من النضال ورفض الإستسلام وخيبة الأمل. ومن دواعي الفخر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يربط نفسه بأية أيديولوجيا ضيقة أو فكر شوفيني أو التطرف، وأصبح مظلة لتجتمع تحتها كافة المكونات القومية والدينية في كوردستان، وهذه الحقيقة في ذاتها مكسب فريد وعصري في التقدم الفكري السياسي الكوردستاني".

وقال " لقد رفع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإستمرار رسالة السلام كما كان مستعداً للدفاع عن الكورد وكوردستان. أما الأولية السياسية الرئيسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الوقت الحاضر فهو الحفاظ على إستقرار كوردستان وتمتين التعايش والوئام والتآخي بين جميع المكونات والأطراف السياسية، وتقوية مؤسسات الإقليم. كما يؤكد على ضرورة حل القضية العادلة لشعب كوردستان عن طريق السلام والتفاهم وإنهاء لغة الإنكار وفرض الذات ".

واضاف "وبخصوص أوضاع العراق، للأسف، نجد أن الأسباب التي أدت الى ظهور الإرهاب وعدم الإستقرار مازالت قائمة. ومن هذا المنطلق نعتقد أن الإنتخابات المقبلة يمكن أن تصبح مخرجاً جيداً للتجديد في العملية السياسية ولترسيخ إرادة المواطنين في التغيير وبلوغ الإستقرار".