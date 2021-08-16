سیاسة

الطيران التركي يستهدف سيارة تابعة "للعمال الكوردستاني" في سنجار

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کوردستان الطيران الترك سنجار حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلامية إن مقاتلة تركية استهدفت اليوم الاثنين، سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في السوق القديم في سنجار.

وذكرت وكالة اخبارية مقربة من "العمال"، ان القصف الجوي للسيارة أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة اثنين آخرين.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن مصدر أمني قوله "قامت الطائرات التركية اليوم الساعة 12:30 بقصف سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في السوق القديم بسنجار، واسفر القصف عن مقتل 3 قياديين كانوا داخل السيارة".

وأوضح المصدر أن الجرحى اصاباتهم خطيرة.

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