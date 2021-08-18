إصابة منتسب في البيشمركة بإنفجار لغم زرعه مسلحو "العمال" في محيط العمادية

أربيل (كوردستان 24)- قال مركز الإعلام في وزارة البيشمركة اليوم الأربعاء، ان عنصرا في قوات البيشمركة أصيب بجروح على إثر إنفجار لغم زرعه مسلحو حزب العمال الكوردستاني في محيط قضاء العمادية.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة ان "مسلحي حزب العمال الكوردستاني زرعوا ألغاما في محيط قضاء العمادية، وعلى إثر انفجار أحد هذه الألغام بسيارة أحد منتسبي قوات البيشمركة، أصيب عنصر البيشمركة بجروح".

واشار البيان الى ان عناصر العمال الكوردستاني يزرعون هذه الألغام الأرضية في الطرق الرئيسية التي يستخدمها المدنيون والعسكريون من قوات البيشمركة على حد سواء.

وقال مستشار وزارة البيشمركة سربست لازكين ان "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها حزب العمال الكوردستاني بمثل هذه الأعمال التخريبية في مناطق تواجد قوات البيشمركة، ونريد أن نعلم شعب كوردستان ان مثل هذه الأفعال تشكل خطرا على المدنيين في هذه المناطق".