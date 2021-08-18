سیاسة

إصابة منتسب في البيشمركة بإنفجار لغم زرعه مسلحو "العمال" في محيط العمادية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزارة البيشمركة انفجار لغم حزب العمال الكوردستاني اصابة بيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال مركز الإعلام في وزارة البيشمركة اليوم الأربعاء، ان عنصرا في قوات البيشمركة أصيب بجروح على إثر إنفجار لغم زرعه مسلحو حزب العمال الكوردستاني في محيط قضاء العمادية.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة ان "مسلحي حزب العمال الكوردستاني زرعوا ألغاما في محيط قضاء العمادية، وعلى إثر انفجار أحد هذه الألغام بسيارة أحد منتسبي قوات البيشمركة، أصيب عنصر البيشمركة بجروح".

واشار البيان الى ان عناصر العمال الكوردستاني يزرعون هذه الألغام الأرضية في الطرق الرئيسية التي يستخدمها المدنيون والعسكريون من قوات البيشمركة على حد سواء.

وقال مستشار وزارة البيشمركة سربست لازكين ان "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها حزب العمال الكوردستاني بمثل هذه الأعمال التخريبية في مناطق تواجد قوات البيشمركة، ونريد أن نعلم شعب كوردستان ان مثل هذه الأفعال تشكل خطرا على المدنيين في هذه المناطق".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف