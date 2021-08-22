سیاسة

عائلة كوردية توزع 5 طن من اللحوم في ذكرى عاشوراء

author_image سوار أحمد
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العراق عاشوراء بغداد عائلة كوردية

أربيل (كوردستان 24)- قامت عائلة كوردية بذبح مئات المواشي لتوزيعها على العوائل المتعففة إحياء لذكرى عاشوراء.

وعمدت عائلة كوردية تقيم في حي القادسية بالعاصمة بغداد إلى ذبح 300 رأس من الماشية، لتوزيع لحومها التي تقدر بـ 5 طن، على الاسر الفقيرة والمتعففة في المنطقة، إحياء لذكرى عاشوراء.

واعتاد المسلمون الشيعة في كل عام إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في معركة كربلاء في العام 680 ميلادية كتعبير عن الشعور بألمه.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء لذلك يعتبره المسلمون الشيعة، على اختلاف قومياتهم وجنسياتهم، يوم عزاء وحزن.

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