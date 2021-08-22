صحة وبیئة

كورونا يحصد أرواح 20 شخصاً خلال 24 ساعة في كوردستان

تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة للوباء
author_image Kurdistan24 اربیل
كثيراً ما تشكو السلطات الصحية من عدم امتثال السكان للإجراءات الوقائية
كثيراً ما تشكو السلطات الصحية من عدم امتثال السكان للإجراءات الوقائية
کوردستان كورونا فيروس كورونا إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5220 وفاة لغاية الآن.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 1531 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 278 ألفاً و836 إصابة.

وتعافى 2181 شخصاً خلال يوم واحد لتقترب بذلك حصيلة المتعافين في إقليم كوردستان إلى 230 ألفاً منذ أن تفشت الجائحة في آذار مارس 2020.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان مؤخراً تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة للوباء، لكنها كثيراً ما تشكو من عدم امتثال السكان للإجراءات الصحية.

موضوعات ذات صلة
إيران

في إيران.. حصيلة وفيات قياسية بكورونا مع رفع التدابير الوقائية
  1 ساعات
العالم

منظمة التعاون الإسلامي تطالب بعدم استخدام أفغانستان "ملاذاً للإرهابيين"
  1 ساعات
العالم

"سويوز" يطلق 34 قمراً اصطناعياً لتوفير إنترنت عالي السرعة في العالم
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف