كورونا يحصد أرواح 20 شخصاً خلال 24 ساعة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5220 وفاة لغاية الآن.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 1531 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 278 ألفاً و836 إصابة.

وتعافى 2181 شخصاً خلال يوم واحد لتقترب بذلك حصيلة المتعافين في إقليم كوردستان إلى 230 ألفاً منذ أن تفشت الجائحة في آذار مارس 2020.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان مؤخراً تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة للوباء، لكنها كثيراً ما تشكو من عدم امتثال السكان للإجراءات الصحية.