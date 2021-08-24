تصاعد سعر الذهب وانخفاض الدولار في بورصة أربيل
أربيل (كوردستان 24)- تصاعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء، فيما انخفض سعر الدولار بشكل طفيف في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل
100 دولار = 147700 ديناراً
100 يورو = 173000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202500 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار