ريبر أحمد: نبذل جهودنا لتحويل زاخو وسوران الى إدارتين مستقلتين في اقرب وقت

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الأربعاء، ان حكومة الاقليم تبذل جهودها كي يتم تحويل كل من قضاءي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين، في اقرب وقت ممكن.

وجاء حديث أحمد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظي أربيل ودهوك، بعد انعقاد اجتماع في وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، لمناقشة تحويل زاخو وسوران الى إدارتين مستقلتين.

وقال ريبر أحمد "تم تشكيل لجان لمتابعة وتنظيم هيكلية الإدارات المستقلة وستكون إدارتا زاخو وسوران وفق الهيكلية نفسها".

ولفت أحمد الى أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح الآن لتشكيل مؤسسات تابعة لكافة الوزارات في الإدارتين الجديدتين، فيما أكد افتتاح مؤسسات تابعة للوزارات الخدمية فقط في كلتا الإدارتين.

واكد أحمد أنه سيتم تأمين الميزانية اللازمة للإدارتين بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد"، مضيفا أن لكل من محافظي دهوك واربيل الدور الاساسي في تشكيل الإدارات المستقلة وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

واشار وزير داخلية كوردستان الى أنه حتى الآن لم يتم تعيين اي شخص كمشرف على أي من الإدارتين المزمع تشكيلهما، مؤكدا وجود عدد من الاسماء المقترحة والتي ستتم مناقشتها وإعلانها في المستقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني قد قدم مقترحا في وقت سابق يقضي بتحويل كل من قضاءي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين، حيث أكد مسرور بارزاني أن سوران وزاخو منطقتان كبيرتان ومهمتان، وتحويلهما إلى إدارتين مستقلتين سيقدم الكثير من التسهيلات لأهالي المنطقتين.