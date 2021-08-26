الذهب ثابت وسعر الدولار يشهد انخفاضا في بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار انخفاضا بينما حافظ الذهب على سعره اليوم الخميس، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل



100 دولار = 147350 ديناراً

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 17650 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً



سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 426000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار