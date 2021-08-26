سیاسة

انفجار في محيط مطار العاصمة الافغانية كابول

الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ بالحادث
author_image آريان ابراهيم شوكت
انفجار في محيط مطار العاصمة الافغانية كابول
انفجار في محيط مطار العاصمة الافغانية كابول
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن انفجارا دوى اليوم الخميس 26 آب (أغسطس) 2021 في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان،

ودون ورود أنباء عن جرحى بين رعايا الولايات المتحدة. وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث. وصرح مسؤولون في البيت الأبيض لوسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ بالحادث.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

انفجار في محيط العاصمة الافغانية كابول
انفجار في محيط العاصمة الافغانية كابول

 

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