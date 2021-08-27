إيطاليا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول

أربيل (كوردستان 24)- أنهت إيطاليا عمليات الإجلاء التي تنظمها من مطار كابول، وفق ما اعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة.

وكتب دي مايو على حسابه على موقع تويتر "أقلعت للتو الطائرة التي ستعيد الى إيطاليا، إضافة إلى مدنيين أفغان، قنصلنا توماسو كلاودي وسفير (حلف شمال الأطلسي لدى أفغانستان ستيفانو) بونتيكورفو، فضلا عن الجنود الذين كانوا لا يزالون منتشرين" في أفغانستان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسبانيا والسويد أنهما أنهتا رحلات الإجلاء، على غرار ألمانيا وهولندا وكندا وأستراليا.

وأوردت لندن أنها ستنجز العملية "خلال بضع ساعات".