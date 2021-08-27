رسمياً.. رونالدو ينتقل إلى مانشستر يونايتد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الجمعة أنه توصل الى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عاماً من رحيله عن "أولد ترافورد" إلى ريال مدريد الإسباني.

وجاء قي بيان للنادي "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنود الشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية".