سیاسة

مسرور بارزاني يؤكد أهمية العمل المشترك مع فرنسا والمجتمع الدولي في سبيل حل كافة مشاكل العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 29 آب (أغسطس) 2021، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مشترك مع رئيس إقليم كوردستان ورئيسة البرلمان.

وجرى في الاجتماع، بحث تطورات الوضع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى العلاقة التاريخية التي تجمع بين فرنسا وإقليم كوردستان والدور الذي لعبته بيشمركة كوردستان بقيادة الرئيس مسعود بارزاني في إلحاق الهزيمة بداعش، مؤكداً مواصلة دعم ومساندة بلاده لإقليم كوردستان، وقال: "زيارتنا إلى كوردستان هي رسالة مفادها أن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها".

هذا وأثنى رئيس حكومة إقليم كوردستان، على الموقف الفرنسي الراسخ في دعم إقليم كوردستان بمختلف المراحل، وأشار إلى أهمية العمل والتنسيق المشترك مع فرنسا والمجتمع الدولي في سبيل حل جميع مشاكل العراق ولا سيما القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما أشاد بالدور الفرنسي الإيجابي والهادف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرت مناقشة حول أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتهيئة الأرضية الملائمة لعودة النازحين إلى مناطقهم.

ب
ب
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