ماكرون يشكر الرئيس بارزاني: دعونا نواصل تاريخاً خاصاً تقاسمناه منذ 30 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تغريدة للرئيس مسعود بارزاني على موقع تويتر بشأن لقائهما المشترك يوم أمس، داعياً في الوقت نفسه إلى مواصلة "التاريخ الخاص" الذي تقاسمه الشعبان الفرنسي والكوردي منذ 30 عاماً.

وكتب ماكرون بالفرنسية والإنجليزية قائلاً "عزيزي مسعود، شكراً لك. لقد تقاسم شعبانا تاريخاً خاصاً منذ 30 عاماً. دعونا نواصل ذلك".

وكان الرئيس بارزاني قد قال على حسابه الرسمي في تويتر إن الصداقة الراسخة لفرنسا مع كوردستان ستظل في الذاكرة إلى الأبد.

Cher Massoud, merci. Thank you. Depuis 30 ans, nos deux peuples ont une histoire particulière. Nous la poursuivrons. In the past 30 years, our two peoples have shared a special history. Let’s continue it. https://t.co/8eKO0SRU5y