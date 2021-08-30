سیاسة

ماكرون يشكر الرئيس بارزاني: دعونا نواصل تاريخاً خاصاً تقاسمناه منذ 30 عاماً

"لقد تقاسم شعبانا تاريخاً خاصاً منذ 30 عاماً. دعونا نواصل ذلك"
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الرئيس بارزاني مع ماكرون في أربيل
الرئيس بارزاني مع ماكرون في أربيل
کوردستان إقليم كوردستان الرئيس بارزاني الرئيس مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تغريدة للرئيس مسعود بارزاني على موقع تويتر بشأن لقائهما المشترك يوم أمس، داعياً في الوقت نفسه إلى مواصلة "التاريخ الخاص" الذي تقاسمه الشعبان الفرنسي والكوردي منذ 30 عاماً.

وكتب ماكرون بالفرنسية والإنجليزية قائلاً "عزيزي مسعود، شكراً لك. لقد تقاسم شعبانا تاريخاً خاصاً منذ 30 عاماً. دعونا نواصل ذلك".

وكان الرئيس بارزاني قد قال على حسابه الرسمي في تويتر إن الصداقة الراسخة لفرنسا مع كوردستان ستظل في الذاكرة إلى الأبد.

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