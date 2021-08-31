الولايات المتحدة تعلن سحب آخر قواتها من أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي مساء الإثنين أن الولايات المتحدة أكملت سحب آخر جندي من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من دخولها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وانتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، نجحت القوات الأمريكية خلالها في إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان رغم الفوضى التي سادت تلك العملية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان"، مضيفا ان "آخر رحلة من مطار كابول أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون".

وأوضح الجنرال الأمريكي أنه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوما الماضية، أخلت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

وجرى الغزو الأمريكي لأفغانستان بذريعة القضاء على الجماعات الإرهابية التي نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وقتل على مدار السنوات العشرين منذ الغزو الأمريكي حوالي 2461 أمريكيا بين مدني وعسكري علاوة على إصابة حوالي 20000 أمريكي في أفغانستان في تلك الفترة.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان في 14 أغسطس/ آب الجاري بعد أن سقطت العاصمة كابل في أيدي الجماعة المسلحة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة طالبان على أغلب أراضي البلاد.