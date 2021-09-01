الذهب ثابت وارتفاع طفيف في سعر الدولار بأسواق الاقليم
أربيل (كوردستان 24)- طرأ ارتفاع طفيف على سعر الدولار اليوم الأربعاء، فيما حافظ الذهب على ثباته في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147350 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202500 دينار
100 ليرة تركية = 17750 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2070 دينارا
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 323000 دينار